Verlängerung: Das fordert Neymar

Mit Rückblick auf den vergangenen Sommer wäre es eine Riesenüberraschung, sollte Neymar seinen Vertrag bei Paris Saint-Germain plötzlich verlängern. Unmöglich scheint dies allerdings nicht. Der Superstar stellt dafür jedoch Bedingungen.

Vor gut einem halben Jahr machte sich Neymar hartnäckig daran, seine Rückkehr zum FC Barcelona durchzubekommen. Wie “Sky” berichtet, haben die Katalanen ihre Bemühungen keinesfalls aufgegeben. Es deutet sich ein erneut zäher Sommer an.

Paris Saint-Germain versucht auf seiner Seite nämlich, den noch bis 2022 laufenden Vertrag vorzeitig zu verlängern. “ESPN” zufolge ist es für Neymar nicht unbedingt ausgeschlossen, dass er sich über seine aktuelle Vertragslaufzeit an der Seine verankert.

Erfolg in der Champions League entscheidend

Jener Entscheid soll vor allen Dingen von den sportlichen Erfolgen abhängig sein. Demnach macht Neymar seine Zukunft in Paris von dem Abscheiden in der Champions League abhängig.

Er wolle, so steht es in der Meldung, endlich das Gefühl bekommen, auch auf internationaler Ebene um Titel mitspielen zu können. Verabschiedet sich PSG wie in den letzten Jahren erneut früh aus der Königsklasse, dürfte Neymar seine Gedanken schnell wieder verwerfen.

aoe 17 Januar, 2020 10:21