Nach Real-Abgang: Isco heuert beim FC Sevilla an

Der FC Sevilla hat am Sonntag eine Einigung mit Isco verkündigt. Vorbehaltlich letzter Details wird der 30-Jährige fortan für die Truppe von Coach Julen Lopetegui auflaufen.

Isco spielte zuvor von 2013 bis Ende Juni 2022 für Real Madrid. Sein auslaufender Vertrag beim spanischen Rekordmeister wurde nicht verlängert, womit er ablösefrei ist.

We have reached an agreement in principle to sign Isco! 🤝 pic.twitter.com/3ANZnw91ff

— Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) August 7, 2022