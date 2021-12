Belgiens Nationaltrainer Roberto Martinez ist wegen Eden Hazard besorgt

Belgiens Nationalcoach Roberto Martinez ist nicht begeistert darüber, dass Eden Hazard bei Real Madrid zurzeit in einer schwierigen Situation steckt.

Der 30-jährige Offensivspieler ist bei den Königlichen unter Trainer Carlo Ancelotti nicht immer erste Wahl. Es bereite ihm durchaus “Sorgen”, wenn er sehe, wie wenig Spielzeit Hazard in der Hinrunde hatte, sagt Martinez im Interview mit “Eleven Sports”. Zu denken gibt ihm dies vor allem, da Hazard “körperlich komplett fit” sei: “Er denkt nicht mehr darüber nach, ob es weh tut. Er ist schmerzfrei.” Im Hinblick auf die WM im kommenden Jahr sei jetzt aber noch keine Panik angebracht. “So weit sind wir noch nicht”, betont Martinez. Erst nach dem Sommer, also in den Monaten unmittelbar vor WM-Start sei es wichtig: “Dann kommt es drauf an”, so der Nationalcoach: “Wir werden die Situation nach dem Sommer bewerten.”

Unklar ist derweil, ob Hazard im kommenden Sommer trotz Vertrag bis 2024 einen Abgang bei Real anstrebt. Viel wird wohl davon abhängen, ob er zum Stammspieler avanciert. Sollte er dies nicht tun, könnte ein Transfer durchaus zum Thema werden. Ex-Klub Lille brachte sich zuletzt über den Präsidenten Olivier Létang ins Gespräch.

psc 27 Dezember, 2021 15:09