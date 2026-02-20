Benfica ermittelt wegen Rassismus-Eklat gegen zwei Fans

Im Zuge des Rassismus-Eklats um Vinicius Junior in dieser Woche beim Champions League-Spiel zwischen Benfica und Real Madrid ermitteln die Portugiesen gegen zwei eigene Anhänger.

Die Supporter sind in einem Video in den sozialen Medien zu sehen, wie sie Affen-Gesten in Richtung Vinicius ausüben. «Wenn sie Mitglieder des Vereins sind, kann das Verfahren zu ihrem Ausschluss führen», teilt ein Klubsprecher der Nachrichtenagentur «AFP» mit.

Real Madrid gewann das Playoff-Spiel am Dienstag. Die Partie wurde nach dem Torjubel von Torschütze Vinicius aber von einem Rassismus-Eklat überschattet. Benfica-Profi Gianluca Prestianni soll den Brasilianer im Anschluss mehrfach als «Mono» (= Affen) bezeichnet haben. Der 20-jährige Argentinier dementiert dies. Auch die UEFA hat Ermittlungen eingeleitet.