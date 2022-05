Die Bale-Zukunft hängt von der WM-Quali von Wales ab

Der Berater von Gareth Bale bestätigt den bevorstehenden Abgang seines Schützlings bei Real Madrid nun erstmals öffentlich. Wohin die Reise des 32-jährigen Walisers führt, ist noch unklar und hängt auch massgeblich davon ab, ob er im Juni mit Wales die WM-Qualifikation schafft.

Die Waliser müssen sich in einem Playoff-Spiel gegen Schottland oder die Ukraine durchsetzen, um sich das letzte europäische Ticket für die Weltmeisterschaft zu sichern. Wie Bale-Berater Jonathan Barnett gegenüber “Record” mitteilt, hängt von diesem Spiel in Bezug auf den Flügelstürmer sehr viel ab: “Alles hängt davon ab, ob sich seine Nationalmannschaft für die Weltmeisterschaft qualifiziert. Dann werden wir eine Entscheidung treffen.” Das Playoff-Spiel findet am 5. Juni statt.

In der Vergangenheit wurde auch schon spekuliert, dass Bale seine Karriere im Sommer beenden könnte, falls er es mit Wales nicht an die WM schafft. Ansonsten muss er sich mindestens bis Jahresende einen neuen Klub suchen. Der Abgang bei Real Ende Juni ist definitiv.

psc 16 Mai, 2022 18:40