Im Derby: Real Madrid feiert 18-jährigen Youngster

Real Madrid kommt im Derby gegen Atlético nicht über ein 1:1 hinaus. Zum Torschützen avanciert ausgerechnet der erst 18-jährige Álvaro Rodríguez.

Gegen Atlético tat sich Real Madrid am 23. Spieltag in LaLiga schwer. Die Königlichen waren dabei sogar nach einer Roten Karte von Atléticos Ángel Correa ab der 64. Minute in Überzahl. Doch daraufhin erzielte José María Giménez per Kopfball die Führung (78.). Bei Real Madrid trumpfte danach der eingewechselte Álvaro Rodríguez auf. In seinem erst dritten Profispiel schraubte sich der Youngster nach einer Ecke von Luka Modric hoch und köpfte die Kugel an Goalie Jan Oblak vorbei ins Tor (85.). Für Álvaro war es das erste Tor bei Reals Profis.

Nach dem Spiel sagte sein Trainer Carlo Ancelotti lobend auf der Pressekonferenz: «Álvaro hat seine ganze Qualität in der wenigen Zeit, die er gespielt hat, gezeigt. Es war ein besonderer Abend für ihn und für uns kann er noch sehr wichtig sein, in dieser Phase der Saison. Er wird in der nächsten Saison in unserem Kader sein, denn er hat eine Qualität, die nur wenige haben – und das für sein Alter.» Der junge Stürmer sei «sehr stark, geht gut mit dem Ball um und ist sehr intelligent», schwärmte der Italiener.

adk 26 Februar, 2023 10:10