Jürgen Klopp zu Real Madrid? Berater spricht Klartext

Jürgen Klopp wurde in dieser Woche erneut mit einem Trainerengagement bei Real Madrid in Verbindung gebracht. Sein Berater wird nun zu den anhaltenden Spekulationen befragt.

Jürgen Klopp soll weiterhin ein Thema bei Real Madrid sein, hiess es vor wenigen Tagen. Die Blancos suchen für die kommende Saison nach einem neuen Trainer, der Alvaro Arbeloa ablöst.

«Jürgen Klopp ist sehr zufrieden mit seiner derzeitigen Position bei Red Bull. Was über Verhandlungen über einen Trainerposten bei Real Madrid gesagt wird, sind vorerst nur Gerüchte», erklärt Klopps Berater Marc Kosicke bei «365Scores».

Klopp ist seit Anfang 2025 in der Fussballsparte von Red Bull als Global Sports Director angestellt, sein Vertrag dort ist langfristig bis Ende 2029 ausgelegt. Der Deutsche wurde zuletzt wieder häufiger mit verschiedenen Trainerposten in Verbindung gebracht. Eine konkrete Spur zu einem anderen Verein existiert momentan aber nicht.

«Es besteht kein Grund, Fragen zu Themen zu beantworten, die nur Gerüchte sind. Niemand hat uns bisher kontaktiert», so Kosicke.