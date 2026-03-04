Aller guten Dinge sind drei? Florentino Pérez startet neuen Allegri-Angriff

Real Madrid sucht im Hinblick auf die kommende Saison einen neuen Trainer, der Alvaro Arbeloa ablösen kann. Die Spanier denken dabei wieder einmal an Massimiliano Allegri.

Der 58-Jährige war in Madrid bereits 2019 und 2021 ein Thema. Geklappt hat es damals nicht. Seit dieser Saison trägt Allegri nun die Verantwortung bei Milan. In der Vergangenheit war er auch schon bei Juventus beschäftigt. Laut «Corriere dello Sport» passt Allegri bei Real ins Beuteschema: Gesucht wird ein erfahrener Coach. Neben Allegri soll auch Jürgen Klopp weiterhin ein Thema sein, der den Red Bull-Konzern nach anderthalb Jahren und trotz weiterlaufendem Vertrag wieder verlassen könnte.

Allegri steht bei Milan seinerseits bis Juni 2027 unter Vertrag. Er fordert von den Klubbossen der Rossoneri, die Mannschaft namhaft und gezielt zu verstärken. Aus finanziellen Gründen ist dies nicht ganz so leicht. Bei Real würde er auf eine insgesamt talentiertere Mannschaft treffen. Ausserhalb Italiens war er bislang nicht angestellt.