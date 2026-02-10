Knall in Madrid: Dani Carvajal hat entschieden, Real zu verlassen

Real Madrids Kapitän Dani Carvajal hat offenbar eine weitreichende Entscheidung getroffen.

Der 34-jährige Linksverteidiger wird den zum Saisonende auslaufenden Kontrakt bei den Königlichen nicht mehr verlängern. Die «Marca» berichtet, dass die Klubbosse bereits darüber informiert sind und Klarheit besteht. Carvajal hat mit Ausnahme einer einjährigen Leihe bei Bayer Leverkusen die gesamte Profikarriere und auch schon die Nachwuchszeit bei Real verbracht.

Die letzten Jahre waren allerdings von Verletzungsrückschlägen geprägt. Nun wird Carvajal ab Sommer wohl eine neue Herausforderung suchen.

Derzeit gibt es in Madrid hitzige Diskussionen um das Verhältnis zwischen dem Abwehrspieler und Trainer Alvaro Arbeloa. Dieser hat Carvajal zuletzt auf die Ersatzbank degradiert. Der Routinier soll mächtig sauer sein.