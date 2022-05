Rafael Leao reagiert auf Interesse von Real Madrid

Als Gerüchte über ein mögliches Angebot von Real Madrid für Rafael Leao aufpoppten, bezeichnete Paolo Maldini seinen Shootingstar vom AC Mailand schnell als unverkäuflich. Leaos Reaktion fällt entsprechend positiv aus.

Für Rafael Leao ist nach dem Meistertitel mit dem AC Mailand noch lange nicht Schluss. In der Nations League stehen im Juni mit der portugiesischen Nationalmannschaft gleich vier Partien, eine davon gegen die Schweiz, an. Im Nati-Camp ist Leao auf seine Zukunft angesprochen worden.

“Ich bin bei Milan, ich habe noch zwei Jahre Vertrag. Unantastbar? Ich bin glücklich über diese Worte. Ich fühle mich zu Hause, aber im Moment ist mein Fokus auf die Nationalmannschaft gerichtet”, sagte Leao während einer Reporterrunde.

Vor wenigen Tagen war über ein ziemlich konkretes Interesse von Real Madrid berichtet worden, das angeblich ein Angebot über stolze 120 Millionen Euro vorbereitet. “Ich bin sehr glücklich, aber ich stehe mit beiden Beinen fest auf dem Boden. Es macht mich stolz, mit Spielern zusammenzuarbeiten, die viel Erfahrung haben”, reagierte Leao, als er zu den Real-Spekulationen befragt wurde.

Mit elf Toren und zehn Vorlagen blickt Leao auf eine überragende Saison zurück. Milan möchte den 2024 auslaufenden Vertrag, in dem eine Ausstiegsklausel über 150 Millionen Euro eingebaut ist, gerne vorzeitig verlängern. Der 22-Jährige sagte: “Ich bin ich reifer und selbstbewusster. Die Saison verlief so, wie ich wollte. Ich hoffe, dass ich in der Zukunft Grosses leisten kann.”

aoe 28 Mai, 2022 13:08