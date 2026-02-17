SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Muss Klub verlassen

Real Madrid hat finale Entscheidung über Zukunft von Alaba getroffen

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 17 Februar, 2026 10:40
Real Madrid hat die Entscheidung über die Zukunft von Abwehrspieler David Alaba getroffen.

Der 33-jährige Österreicher erhält laut Transferexperte Fabrizio Romano bei den Madrilenen definitiv keinen neuen Vertrag mehr. Er muss den Klub im Sommer nach insgesamt fünf Jahren verlassen. Die vergangenen Monate und gar Jahre waren bei Alaba immer wieder von Verletzungen geprägt, weshalb er bei weitem nicht so häufig spielen konnte wie gewünscht. In der laufenden Spielzeit sind es beispielsweise nur zehn Einsätze, verteilt auf insgesamt 240 Minuten.

Im Hinblick auf die nächste Saison stellt Real seine Defensive neu auf. Auch hinter der Zukunft von Antonio Rüdiger steht ein Fragezeichen. Mindestens ein neuer Top-Verteidiger soll kommen. Die Königlichen bemühten sich eigentlich um Dayot Upamecano, der nun aber bei den Bayern bleibt. Ibrahima Konaté von Liverpool und Nico Schlotterbeck von Borussia Dortmund werden bweiterhin als mögliche Anwärter genannt.

Wohin der Weg von Alaba führt, ist derweil noch unklar. In der Vergangenheit wurde über einen Wechsel in die MLS spekuliert.

