Ein Berater will Xherdan Shaqiri zu Trabzonspor bringen

Ein türkischer Spielerberater bietet Xherdan Shaqiri (31) angeblich beim türkischen Topklub Trabzonspor an – obwohl er für den Schweizer Nationalspieler gar kein Mandat innehat.

Ahme Bulut heisst der Agent, der offenbar aktiv wird und in jüngster Vergangenheit mit dem ägyptischen Nationalspieler Trezeguet und dem Uruguayer Maxi Gómez tatsächlich zwei Stars zu Trabzonspor lotste. Jetzt lehnt er sich weit aus dem Fenster und behauptet, dass er auch Shaqiri zum Verein bringen könnte.

Dabei spart Bulut offenbar auch nicht mit Behauptungen. «Shaqiri ist in der MLS nicht glücklich. Er will wieder nach Europa zurückkehren. Momentan ist er in Topform», soll er den Klubverantwortlichen Trabzonspors mitgeteilt haben. Er könne Shaqiri vom Wechsel überzeugen, falls dies gewünscht sei, ergänzte er demnach.

Ob diese Behauptungen den Tatsachen entsprechen, darf angezweifelt werden. Shaqiri hat während vor und während der WM betont, dass er bei Chicago Fire glücklich sei. Sein dortiger Vertrag ist bis Ende 2024 datiert. Eine 4-4-2.ch-Anfrage beim Management des Nati-Stars blieb unbeantwortet.

psc 6 Januar, 2023 11:43