Ligue 1-Klub zeigt grosses Interesse an Ex-Hopper Charles Pickel

Der frühere GC-Profi und ehemalige Basler Junior Charles Pickel hat sich in dieser Saison in der Serie A bei Cremonese als Fixstarter etabliert. Da der Verein nach dem Aufstieg vor Jahresfrist mit grosser Wahrscheinlichkeit direkt wieder absteigt, wird der 25-jährige Mittelfeldspieler den Verein wohl nach nur einer Saison wieder verlassen. Nach Informationen von 4-4-2.ch deutet einiges auf einen Wechsel in die Ligue 1 hin.

Pickel wird von Ligue 1-Verein Stade Reims umgarnt, der eine gute Saison spielt und derzeit auf dem achten Tabellenplatz liegt. Die Franzosen planen den Verkauf von Marshall Munetsi. Dadurch wird ein Platz im zentralen Mittelfeld frei, der von Pickel eigenommen werden könnte.

Der Spielmacher ist bei Cremonese in dieser Saison Stammspieler und kommt bereits auf 27 Pflichtspieleinsätze (2 Tore, 1 Assist). Frankreich kennt Pickel aus seiner Zeit bei Grenoble Foot (2019 bis 2021) bereits. In jenen zwei Jahren lief er jeweils in der Ligue 2 auf. Nächste Saison winken bei einem Wechsel nach Reims Einsätze in der höchsten Liga.

Pickel befindet sich auch im Blickfeld von Nationaltrainer Murat Yakin und könnte in nächster Zeit durchaus erste Bewährungschancen im Nati-Umfeld erhalten. Am Donnerstag wird das Aufgebot für die EM-Qualispiele gegen Belarus Israel bekanntgegeben.

psc 13 März, 2023 14:09