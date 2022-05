Noah Okafor bleibt bei RB Salzburg – kein Wechsel im Sommer

Bei RB Salzburg ergeben sich auch in diesem Sommer wieder einige Verschiebungen. Der Schweizer Überflieger Noah Okafor bleibt dem Verein aber in jedem Fall erhalten.

Noah Okafor wird schon bald in seine dritte vollständige Saison bei RB Salzburg gehen. “Noah bleibt in Salzburg”, macht Sportchef Christoph Freund kurz und bündig gegenüber den “Salzburger Nachrichten” klar. Der umstrittene Klub von der Salzach muss in diesem Sommer wieder die Abgänge von gleich mehreren Leistungsträgern kompensieren.

Karim Adeyemi (Borussia Dortmund) und Brenden Aaronson (Leeds United) sind bereits an andere Klubs verkauft worden. Nicolas Seiwald, Luka Sucic und Benjamin Sesko bleiben laut Freund ebenso bei RB: “Ich freue mich, dass wir mit unseren Talenten, die in der vergangenen Saison aufgetrumpft haben, eine weitere Spielzeit zusammenarbeiten werden.” Rasmus Kristensen und Mo Camara werden den Klub dagegen in den kommenden Wochen noch verlassen.

Okafor kam in der abgelaufenen Saison auf herausragende 24 direkte Torbeteiligungen in 32 Pflichtspielen. Mit dem Weggang von Adeyemi dürfte der Nati-Spieler in der kommenden Saison vermehrt zum Einsatz kommen. Zuletzt hatte sich der 22-Jährige mit einigen Verletzungen rumgeschlagen.

aoe 28 Mai, 2022 15:38