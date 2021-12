Zlatan Ibrahimovic macht wichtige Ankündigung zu seiner Zukunft

Zlatan Ibrahimovic hat auch mit 40 Jahren noch lange nicht genug vom Fussball. In der kommenden Saison hat er ein grosses Ziel vor Augen.

Der Milan-Torjäger will nach der Rückkehr in die schwedische Nationalmannschaft mit dieser auch die WM im kommenden Jahr bestreiten. “Ich will an die Weltmeisterschaft in Katar”, sagt Ibrahimovic im Gespräch mit dem “Corriere della Sera”. Ob sich die Skandinavier überhaupt für das Turnier qualifizieren, steht allerdings noch in den Sternen: Schweden muss sich in den Playoffs gegen Tschechien und im Anschluss Russland oder Polen durchsetzen, um das Ticket zu lösen.

Abhängig macht der Torjäger die Fortsetzung seiner Karriere in erster Linie von seinem physischen Zustand: “Mein Körper hält, also spiele ich weiter”, hält er pragmatisch fest. Vertraglich ist der 120-fache Nationalspieler bis Saisonende an Milan gebunden. Eine Entscheidung, wie bzw. wo er danach weiterspielt, könnte erst nach Beendigung dieser Spielzeit fallen.

psc 1 Dezember, 2021 11:50