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Als TV-Experte

Zlatan Ibrahimovic übernimmt für die WM einen neuen Job

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 18 März, 2026 14:32
Zlatan Ibrahimovic übernimmt für die WM einen neuen Job

Ex-Profi Zlatan Ibrahimovic hat sich für die WM im Sommer einen neuen Job gekrallt.

Der 44-jährige Schwede wird als TV-Experte für den US-Sender «Fox Sports» tätig sein. Ibrahimovic wird dabei das Team um Thierry Henry und Moderatorin Rebecca Lowe verstärken und ergänzen.

Der frühere Torjäger lief während seiner Karriere für Weltvereine wie Milan, Barcelona, Paris St. Germain und Manchester United auf. Im Sommer 2023 hatte er seine Profikarriere nach 22 Jahren beendet. In dieser Zeit lief er auch in 122 Länderspielen für Schweden auf und erzielte dabei 62 Tore. In den USA war er während anderthalb Jahren für Los Angeles Galaxy aktiv.

Zurzeit ist er als Berater und Gesellschafter für Milan tätig. Den Sommer wird er nun zumindest phasenweise in Nordamerika verbringen.

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