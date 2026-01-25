SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Abgang möglich

AS Rom prüft Vorstoss bei Møller Wolfe

Autor: Sören Mundt | Publiziert: 25 Januar, 2026 19:02
Die AS Rom beschäftigt sich mit einer möglichen Verpflichtung von David Møller Wolfe. Der 23-jährige norwegische Nationalspieler steht bei den Wolves unter Vertrag, ist dort zuletzt aber seltener zum Einsatz gekommen.

Unter dem neuen Trainer hat sich seine Rolle weiter verkleinert, weshalb der Linksverteidiger offen für einen Wechsel sein soll, um wieder regelmässiger Spielpraxis zu sammeln. Rom beobachtet die Entwicklung des Abwehrspielers schon seit Längerem. Bereits vor seinem Wechsel nach England im Sommer 2025 hatte es Kontakt gegeben, nun wird die Personalie erneut bewertet.

Wolfe kommt in der laufenden Premier-League-Saison auf 14 Einsätze, hat 18 Länderspiele für Norwegen absolviert und ist noch bis 2030 gebunden. Auch Brighton & Hove Albion sowie Aston Villa sollen die Situation im Blick haben. Sein Marktwert liegt laut Transfermarkt bei rund zehn Millionen Euro.

