Eriksen kehrt kommende Woche zu Inter zurück

Ob und wie es mit Christian Eriksen weitergeht, ist noch völlig offen. Der dänische Nationalspieler wird nun vorerst zu Inter Mailand zurückkehren.

Laut Angaben von “Sky Italia” wird Christian Eriksen, der während der EURO einen Herzstillstand erlitt, kommende Woche zu Inter Mailand zurückkehren, um dort weitere medizinische Untersuchungen durchzuführen. Demnach wollen die Mailänder Ärzte untersuchen, was genau zum Zusammenbruch des Offensivspielers führte.

Dass Eriksen noch einmal für Inter aufläuft, ist indes nicht garantiert. Nach dem Schicksals-Vorfall wurde der Däne operiert. Dabei wurde ihm ein Defibrillator eingesetzt. Fabrizio Braconaro, Mitglied der wissenschaftlichen Kommission beim italienischen Verband FIGC, sagte am Donnerstag in einem Radio-Interview, dass das Erteilen einer Spielgenehmigung für einen Profi mit eingesetztem Defibrillator in Italien nicht möglich sei.

adk 29 Juli, 2021 12:57