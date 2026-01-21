Inter prüft Martínez als Sommerlösung – Finanzen entscheidend

Inter Mailand beschäftigt sich mit Emiliano Martínez als möglichem neuen Torhüter. Nach Informationen von Gianluca Di Marzio haben Verantwortliche des italienischen Meisters bereits Kontakt zum Umfeld des argentinischen Nationalkeepers aufgenommen. Ein Wechsel wird demnach für den kommenden Sommer in Erwägung gezogen.

Martínez gilt bei Inter als potenzieller Nachfolger für Yann Sommer. Sportlich schätzen die Nerazzurri den 33-Jährigen hoch ein, der 2023 und 2024 zum Welttorhüter gewählt wurde und in dieser Saison bislang 21 Einsätze für Aston Villa absolvierte.

Ob es zu einem Transfer kommt, hängt jedoch massgeblich von den finanziellen Rahmenbedingungen ab. Laut Di Marzio müsste Martínez für einen Wechsel nach Mailand deutliche Abstriche beim Gehalt hinnehmen. Grundsätzlich soll es bereits eine lose Übereinkunft auf Spielerseite geben. Ob daraus ein konkreter Deal entsteht, entscheidet sich in den kommenden Monaten.