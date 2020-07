Inter schnappt sich Jungstar Sandro Tonali

Inter Mailand scheint bei seinen Bemühungen um den italienischen Jungstar Sandro Tonali ein Durchbruch erzielt zu haben.

Die Nerazzurri setzen sich im Rennen um den 20-jährigen Mittelfeldspieler laut “Il Messagero” gegen die grosse Konkurrenz (u.a. Juve, Milan und PSG) durch. Demnach wird Tonali für eine Summe von 35 bis 38 Mio. Euro von Serie A -Konkurrent Brescia Calcio zu Inter wechseln und dort einen langfristigen Vertrag unterzeichnen.

Der Youngster, in seiner Heimat als “neuer Pirlo” bezeichnet, ist ein ausgesprochener Wunschspieler von Inter-Coach Antonio Conte. Von den Perspektiven bei den Mailändern ist er offenbar überzeugt. Die Klubverantwortlichen haben in jüngerer Vergangenheit betont, dass sie das Kader weiterhin verstärken wollen und setzen dies mit dem Tonali-Transfer in die Tat um.

psc 7 Juli, 2020 13:36