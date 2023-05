Nach CL-Finaleinzug: Inter könnte mit Simone Inzaghi verlängern

Inter Mailand ist am Dienstag souverän ins Champions League-Finale eingezogen. Der grosse Erfolg könnte auch positive Konsequenzen für Trainer Simone Inzaghi haben.

Der 47-Jährige hat mit dem Team nach einem schwierigen Saisonstart die Kurve doch noch gekriegt und liegt auch in der Serie A-Tabelle immerhin auf dem dritten Platz. Laut Transferexperte Nicolo Schira könnte die Klubleitung den bis 2024 gültigen Kontrakt vorzeitig um ein weiteres Jahr verlängern. Inzaghi stiess 2021 zu Inter und hat mit dem Team in der vergangenen Saison die Coppa Italia gewonnen.

In dieser Spielzeit sind noch zwei Titel möglich: Einerseits wiederum in der Coppa Italia und andererseits eben in der Champions League.

psc 17 Mai, 2023 14:37