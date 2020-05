PSG: Einigung wegen Mauro Icardi bis am Sonntag

Paris St. Germain und Inter Mailand könnten sich bis Sonntag auf einen definitiven Transfer von Mauro Icardi einigen.

Die beiden Klubs pokern noch um die Ablöse: PSG besässe eine Kaufoption in Höhe von 70 Mio. Euro. Es ist aber bereits klar, dass die Franzosen den Preis etwas drücken werden. Um welchen Betrag, ist noch offen und letztlich Verhandlungssache. “Sky Italia” berichtet von einer Basisumme von 50 Mio. Euro plus Boni in Höhe von bis zu 10 Millionen. “L’Équipe” schreibt von 55 Mio. Euro plus Boni. Mit den Parisern soll sich Icardi derweil über eine Weiterbeschäftigung bereits einig sein.

Seit vergangenem Sommer ist der Torjäger von Inter an PSG ausgeliehen. In 31 Pflichtspielen gelangen ihm 20 Treffer.

psc 28 Mai, 2020 14:41