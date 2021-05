Real bereitet Angebot für Lautaro vor

Da Karim Benzema nicht jünger wird, sucht Real Madrid nach einem adäquaten Nachfolger. Die Blancos wollen sich angeblich die prekäre Finanzsituation von Inter Mailand zunutze machen und Lautaro Martinez abwerben.

Als sich der Flirt zwischen dem FC Barcelona und Lautaro Martinez vor rund einem Jahr auf dem Höhepunkt befand, kamen kurzzeitig Gerüchte um ein Interesse von Real Madrid auf. Die “Tuttosport” entflammt die Story neu.

Demnach könnte Real die brisante Finanzlage von Inter Mailand zu seinem Vorteil nutzen. Ein “Riesenangebot” aus Madrid sei möglich. Die Zeitung behauptet weiter, dass Real Lautaro mit neun Millionen Euro mehr als das Doppelte seines aktuellen Gehalts bieten würde.

Die Offerte könnte bei rund 90 Millionen Euro liegen, sich aber durch die Summe, die Inter noch für Achraf Hakimi zahlen muss, reduzieren. Lautaro macht allerdings kein Geheimnis daraus, dass er seinen bis 2023 datierten Vertrag gerne verlängern möchte.

“Ich bin sehr glücklich bei Inter und meine Familie ist auch glücklich hier, also denke ich an nichts anderes, als hier zu bleiben”, erklärt Lautaro, der auf starke 16 Tore und acht Vorlagen in der Serie A kommt, bei “Sky Sport Italia”.

aoe 15 Mai, 2021 10:42