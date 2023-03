Romelu Lukaku spielt in den Chelsea-Plänen keine Rolle mehr

Der belgische Torjäger Romelu Lukaku steht vor einer ungewissen Zukunft. Beim FC Chelsea scheint der 29-Jährige allerdings keine Zukunft mehr zu haben.

Blues-Coach Graham Potter plant laut «Daily Mail» definitiv nicht mehr mit dem Angreifer, auch wenn dieser vertraglich bis 2026 gebunden ist. Lukaku wurde im vergangenen Sommer zunächst für eine Saison und ohne Kaufoption an Inter Mailand ausgeliehen. Dort kommt er in den letzten Wochen wieder besser in Fahrt, nachdem er lange Zeit mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte.

Lukaku würde angeblich gerne bei den Nerazzurri bleiben. Die Finanzierung stellt allerdings ein Problem dar: Der Stürmer müsste in jedem Fall eine beträchtliche Gehaltsreduktion in Kauf nehmen, um beim Serie A-Klub bleiben zu können. Auch bezüglich der Ablösemodalitäten stellen sich einige Fragezeichen. Chelsea zahlte Inter für Lukaku für die Übernahme im Sommer 2021 satte 113 Mio. Euro.

psc 13 März, 2023 16:51