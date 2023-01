Romelu Lukaku will für Inter Mailand auf Gehalt verzichten

Die Rückkehr von Romelu Lukaku zu Inter Mailand hat bisher lediglich für Enttäuschungen gesorgt. Mit einem Salärsopfer will der Starstürmer nun beweisen, dass es ihm ernst ist.

Romelu Lukaku möchte auf einen Grossteil seines Gehalts verzichten, um im Sommer endgültig zu Inter Mailand zurückkehren zu können. Darüber berichtet zumindest der «Corriere dello Sport». Der 29-Jährige arbeite aktuell hart daran, um wieder seine Bestform zu erlangen.

Inter tritt an diesem Samstag auswärts gegen den Tabellenletzten US Cremonese an, muss dort unbedingt gewinnen. Lukaku wird dann aller Wahrscheinlichkeit nicht in der Startelf stehen. Stattdessen soll Trainer Filippo Inzaghi mit Edin Dzeko planen.

Lukaku ist noch bis Ende Saison vom FC Chelsea an Inter verliehen, kommt verletzungsbedingt aber erst auf zwei Tore in acht Spielen. Der Belgier verdient in London angeblich 28,6 Millionen Euro.

aoe 28 Januar, 2023 12:35