Simone Inzaghi will Inter-Verteidiger Acerbi nach Saudi-Arabien holen

Inter-Verteidiger Francesco Acerbi könnte seinen aktuellen Verein verlassen und nach Saudi-Arabien wechseln.

Sein früherer Trainer Simone Inzaghi möchte den 37-jährigen Routinier als Stabilisator der Defensive unbedingt in sein Team zu Al-Hilal holen. Acerbi läuft seit 2022 für die Nerazzurri auf, steht dort aber nur noch bis Saisonende unter Vertrag. Wie der Social Media-Account «Krrish» berichtet, liegt die Entscheidung alleine beim Verteidiger: Inter würde ihn angesichts des bald auslaufenden Kontrakts ziehen lassen, Acerbi ist derzeit nicht mehr immer gesetzt.

Inzaghi pflegt eine sehr gute Beziehung zum Ex-Nationalspieler und hofft diesen vom Wechsel überzeugen zu können. Bislang lief dieser einzig für Vereine aus seiner italienischen Heimat auf. Bei Al-Hilal könnte er zum Abschluss der Aktivkarriere richtig abkassieren. Die Klubbosse haben ein Engagement bereits durchgewunken, falls der Verteidiger wechseln möchte.