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Inter senkt Forderung

Ein Wechsel von Inter-Verteidiger Alessandro Bastoni ist viel wahrscheinlicher geworden

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 17 März, 2026 16:26
Ein Wechsel von Inter-Verteidiger Alessandro Bastoni ist viel wahrscheinlicher geworden

Alessandro Bastoni galt bei Inter Mailand häufig als unantastbar. Mittlerweile ist ein Abgang des 26-jährigen Verteidigers schon im Sommer aber durchaus denkbar.

Die Nerazzurri haben die Ablöseforderung für den Nationalspieler nun nämlich etwas gesenkt. Laut «Gazzetta dello Sport» sind noch 50 Mio. Euro notwendig. Barça hat Bastoni schon einige Zeit im Blickfeld: Sportdirektor Deco und Trainer Hansi Flick möchten für die Mannschaft unbedingt einen Innenverteidiger mit einem starken linken Fuss verpflichten. Der Inter-Profi erfüllt alle Bedingungen.

Vertraglich ist der Abwehrspieler noch bis 2028 an Inter gebunden. Die Mailänder zahlten für die Dienste des einstigen Atalanta-Juniors im Sommer 2017 mehr als 30 Mio. Euro. Seit Jahren ist Bastoni im Abwehrzentrum gesetzt. Ausserhalb Italiens war er bislang nicht tätig. Barça könnte ihm diese Perspektive bald eröffnen.

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