Juve bestätigt 50 Mio. Euro-Transfer von Federico Chiesa

Juventus bestätigt das Engagement des italienischen Nationalstürmers Federico Chiesa.

Der 22-Jährige stösst von seinem Stammklub AC Florenz zunächst auf Leihbasis für zwei Jahre nach Turin. In der ersten Saison zahlt Juve für Chiesa eine Gebühr von 3 Mio. Euro, in der zweiten sind es 7 Millionen. Im Anschluss greift eine Kaufpflicht, die an bestimmte sportliche Parameter gebunden ist. Greift sie, muss Juve in drei Raten 40 Mio. Euro an die Fiorentina überweisen. Durch Boni können später noch weitere 10 Millionen hinzukommen.

Der junge Rechtsaussen ist schon länger ein Wunschspieler von Juve. Nun ist die erhoffte Verpflichtung geglückt.

psc 5 Oktober, 2020 19:12