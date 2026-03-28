SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Vertrag läuft aus

Juventus Turin und Dusan Vlahovic – der aktuelle Stand

Autor: Andre Oechsner | Publiziert: 28 März, 2026 10:18
Juventus Turin und Dusan Vlahovic – der aktuelle Stand

Juventus Turin und Dusan Vlahovic haben die auslaufende Zusammenarbeit noch immer nicht verlängert. Der aktuelle Stand zu den laufenden Verhandlungen.

Die Vertragsverlängerung von Dusan Vlahovic bei Juventus Turin ist mittlerweile ein gutes Stück realistischer geworden. Laut dem Portal «calciomercato.com» wird es wahrscheinlich bis Ostern zu einem neuen Verhandlungstreffen zwischen den verschiedenen involvierten Parteien kommen.

Stand jetzt hat Juve Vlahovic noch kein Angebot unterbreitet. Der finanzielle Rahmen einer weiteren Zusammenarbeit soll klar abgesteckt worden sein. Der Stürmer müsse sich mit einem Nettogehalt von sechs bis sieben Millionen Euro zufriedengeben, heisst es. Das Team Vlahovic soll derweil ein hohes Handgeld für eine Unterschrift fordern. Der neue Vertrag werde ausserdem nur für maximal drei Jahre aufgelegt.

Der 26-Jährige hat Gespräche mit anderen Klubs vorerst auf Eis gelegt, Vlahovic fühlt sich bei Juve pudelwohl. Es soll auch gar keine konkreten Interessenten geben, einzig Milan hat die Spur aufgenommen. Aber nur lose.

Die Ermangelung an potenziell neuen Klubs dürfte es Juve in den Verhandlungen wesentlich einfacher machen. Vlahovic kommt in der laufenden Saison verletzungsbedingt auf 18 Pflichtspiele (885 Minuten) mit sechs Toren und zwei Vorlagen.

Mehr Dazu
Frattesi & Co.

4 italienische Nationalspieler wollen im Januar wegen der WM wechseln
Vlahovic für Guerreiro?

Juve schlägt den Bayern spektakulären Spielertausch vor
Kann ablösefrei wechseln

Juve-Stürmer Dusan Vlahovic hat für den Sommer einen Traumklub
In die Heimat

Donnarumma plant schon den Abflug zu Juventus Turin
Bayern lauert

Abgang provoziert: Vlahovic fehlt beim Juve-Weihnachtsessen
Mehr entdecken
Für mehr Spielzeit

Fünf Klubs wollen Real-Juwel Franco Mastantuono ausleihen

28.03.2026 - 10:41
Vertrag läuft aus

Juventus Turin und Dusan Vlahovic – der aktuelle Stand

28.03.2026 - 10:18
Statement zu Interessent

Polen-Insider mit explosiver Aussage zu Barça-Zukunft von Robert Lewandowski

28.03.2026 - 09:43
Zukunft weiterhin offen

Lewandowski trifft sich bei WM-Playoff-Spiel mit Klubbossen

27.03.2026 - 11:57
Spezialist für ablösefreie Transfers

Ein italienischer Spezialist für ablösefreie Transfers will sich Rüdiger krallen

26.03.2026 - 12:35
50 Millionen

Juve hat Andrea Cambiaso ein eindeutiges Preisschild verliehen

25.03.2026 - 17:56
Trainer vor Verlängerung

Luciano Spalletti äussert sich zu Zukunft bei Juventus Turin

21.03.2026 - 16:43
Stürmer von Juventus Turin

Fenerbahçe startet Anlauf bei Loïs Openda

21.03.2026 - 10:43
Für die Vlahovic-Nachfolge

Ein Marseille-Stürmer ist im Sommer das Hauptziel von Juventus

20.03.2026 - 13:09
Interesse aus der Serie A

Arsenal hat klaren Plan mit Ex-FCB-Verteidiger Riccardo Calafiori

19.03.2026 - 18:56