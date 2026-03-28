Juventus Turin und Dusan Vlahovic – der aktuelle Stand

Juventus Turin und Dusan Vlahovic haben die auslaufende Zusammenarbeit noch immer nicht verlängert. Der aktuelle Stand zu den laufenden Verhandlungen.

Die Vertragsverlängerung von Dusan Vlahovic bei Juventus Turin ist mittlerweile ein gutes Stück realistischer geworden. Laut dem Portal «calciomercato.com» wird es wahrscheinlich bis Ostern zu einem neuen Verhandlungstreffen zwischen den verschiedenen involvierten Parteien kommen.

Stand jetzt hat Juve Vlahovic noch kein Angebot unterbreitet. Der finanzielle Rahmen einer weiteren Zusammenarbeit soll klar abgesteckt worden sein. Der Stürmer müsse sich mit einem Nettogehalt von sechs bis sieben Millionen Euro zufriedengeben, heisst es. Das Team Vlahovic soll derweil ein hohes Handgeld für eine Unterschrift fordern. Der neue Vertrag werde ausserdem nur für maximal drei Jahre aufgelegt.

Der 26-Jährige hat Gespräche mit anderen Klubs vorerst auf Eis gelegt, Vlahovic fühlt sich bei Juve pudelwohl. Es soll auch gar keine konkreten Interessenten geben, einzig Milan hat die Spur aufgenommen. Aber nur lose.

Die Ermangelung an potenziell neuen Klubs dürfte es Juve in den Verhandlungen wesentlich einfacher machen. Vlahovic kommt in der laufenden Saison verletzungsbedingt auf 18 Pflichtspiele (885 Minuten) mit sechs Toren und zwei Vorlagen.