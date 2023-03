Nach Suspendierung: Pogba fehlt Juventus weiterhin

Paul Pogba fehlte Juventus zuletzt suspendiert und mit seiner Rückkehr wird sich der Franzose noch gedulden müssen. Nun setzt ihn scheinbar eine neuerliche Verletzung ausser Gefecht.

Wenn Juventus am Sonntagabend (20.45 Uhr) in der Serie A Sampdoria Genua empfängt, wird Paul Pogba erneut zusehen müssen. Dies berichtet die in Turin ansässige Sportzeitung «Tuttosport». Demnach plagen den Mittelfeldstar Muskelprobleme. Unglücklich für den 29-Jährigen, der in dieser Saison verletzungsbedingt bislang nur zwei Pflichtspiele bestritten hat.

Obendrein wurde er zuletzt bei Juventus für das Europa-League-Achtelfinal-Spiel gegen den SC Freiburg (1:0) intern gesperrt, nachdem er zu spät zu einem Termin erschienen war.

adk 12 März, 2023 15:39