Paul Pogba wollte schon viel früher zu Juventus zurück

Paul Pogba läuft seit dieser Saison wieder für Juventus auf. Eigentlich wollte der Franzose schon viel eher von Manchester United nach Turin zurückkehren.

Dies verrät der frühere Juve-Verteidiger Medhi Benatia nun öffentlich. Demnach wollte Pogba bereits im Sommer 2018 die Rückreise von der Insel nach Italien antreten. Damals stand er seit zwei Jahren wieder für ManUtd im Einsatz, wurde aber nicht wirklich glücklich. Sein gewünschter Transfer ging dann aber erst vier Jahre später über die Bühne!

Die aktuelle Saison war für Pogba sehr lange Zeit von seinen Knieproblemen, die auch zu einer Operation führten, geprägt. Unter der Woche feierte er im Turiner Derby endlich sein Pflichtspieldebüt in dieser Spielzeit. Nun will der 29-jährige Mittelfeldprofi wieder an alte Erfolge und Leistungen anknüpfen. Pogba steht bei der alten Dame bis 2026 unter Vertrag.

psc 5 März, 2023 14:13