Rabiot-Erbe: Juve will Locatelli

Wirklich überzeugen konnte Adrien Rabiot in seiner Debüt-Saison bei Juventus Turin nicht wirklich, weshalb über eine vorzeitige Trennung spekuliert wird. Ersatz macht die Alte Dame mit Manuel Locatelli offenbar ligaintern aus.

In Spanien heisst es, Juventus Turin interessiert sich für eine Verpflichtung von Manuel Locatelli. Dies berichtet die Sportzeitung “Marca”. Maurizio Sarri möchte seinen Kader für die nächste Saison aufrüsten und befasst sich im Zuge dessen mit Locatelli.

Der italienische Nachwuchsnationalspieler ist in der Mittelfeldzentrale von US Sassuolo gesetzt und kommt in der laufenden Saison auf 22 absolvierte Begegnungen mit drei Vorlagen. Sarris dahingehende Planung dürfte aber vor allem in der bisher von wenig Erfolg gekrönten Verpflichtung von Adrien Rabiot begründet liegen.

Der Franzose kam zu Saisonbeginn ablösefrei von Paris Saint-Germain und konnte die in ihn gesteckten Erwartungen bisher nicht erfüllen. Möglicherweise verabschiedet sich Rabiot nach Ablauf der Spielzeit schon wieder, der FC Arsenal wird als potenzieller Abnehmer gehandelt.

Was Locatelli betrifft: Sassuolo nahm den 22-Jährigen ebenfalls erst im vorigen Sommer unter Vertrag und bezahlte 12,5 Millionen Euro Ablöse. Das Interesse an einer verfrühten Abgabe ist dementsprechend gering.

aoe 27 Juni, 2020 11:25