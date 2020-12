Rekurs erfolgreich: Juve gegen Napoli wird wiederholt

Der SSC Neapel ist mit seinem Rekurs gegen die Forfait-Niederlage beim Spiel bei Juventus erfolgreich. Die Partie wird neu angesetzt.

Napoli wurde am 4. Oktober wegen Corona-Fällen im Team die Ausreise aus Neapel verweigert. Die Serie A und der italienische Fussballverband kamen aber zum Urteil, dass Napoli sich nicht an das Covid-19-Protokoll hielt und zu wenig unternahm, um am Spiel teilzunehmen. Es folgte ein 3:0-Forfait-Sieg für Juve und gar ein Punktabzug gegen Napoli.

Dieses Urteil wurde nun vom Sportgericht des Nationalen Olympischen Komitees für nichtig erklärt. Der Punktabzug wird zurückgenommen und das Spiel wird neu angesetzt.

psc 22 Dezember, 2020 17:48