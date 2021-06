Napoli-Kehrtwende bei Insigne

Vor wenigen Tagen war den Gazetten in Italien noch zu entnehmen, dass der SSC Neapel Lorenzo Insigne verkaufen wolle. Der sechsmalige Italienische Meister hat in dieser Personalie nun aber wohl umgeplant.

Verlängerung statt Verkauf: Laut dem “Corriere dello Sport” plant und hofft der SSC Neapel darauf, den in einem Jahr auslaufenden Vertrag von Lorenzo Insigne zu verlängern. Vereinsboss Aurelio De Laurentiis sei bereit, seinem Starspieler nach Beendigung der Europameisterschaft einen neuen Kontrakt anzubieten.

Bei der Europameisterschaft gehört der Napoli-Captain zu den Stammkräften. Am Samstag zogen Insigne und Co. nach einem mühsamen 2:1 nach Verlängerung gegen Österreich in die Viertelfinals ein. Es ist davon auszugehen, dass die Gespräche zwischen Napoli und Insigne nach dem Grossereignis Fahrt aufnehmen werden.

Die Azzurri hatten sich angeblich bereits mit einem Verkauf des 30-Jährigen beschäftigt. Hintergrund sollen die stockenden Vertragsverhandlungen sein – Napoli will einen ablösefreien Abgang im Sommer 2022 unbedingt verhindern.

aoe 27 Juni, 2021 11:45