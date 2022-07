Napoli findet Nachfolger von Koulibaly: Min-jae Kim kommt

Jahrelang war Kalidou Koulibaly Chef und Dirigent der Napoli-Defensive. Nun ist der Senegalese zum FC Chelsea gewechselt. Als Nachfolger holen die Italiener den südkoreanischen Nationalspieler Min-jae Kim.

Wie “Sky Italia” berichtet, aktivieren die Neapolitaner die Ausstiegsklausel im Vertrag des 25-Jährigen, der eigentlich bis 2025 an den türkischen Erstligisten Fenerbahçe gebunden ist. Napoli muss dafür 20 Mio. Euro hinlegen. Min-jae Kim soll bereits zu Beginn dieser Woche nach Neapel reisen und dort in Kürze einen Dreijahresvertrag unterzeichnen. Erst im vergangenen Sommer wechselte er nach vielen Jahren in Südkorea und China nach Europa. Bei Fenerbahçe avancierte der 1.90 Meter grosse Innenverteidiger sofort zum Leistungsträger.

