Andi Zeqiri kann sich FCB-Verbleib sehr gut vorstellen

Andi Zeqiri zeigt sich in diesem Jahr beim FC Basel sehr treffsicher und kann sich auch eine längerfristige Zukunft bei den Bebbi vorstellen, wie er in einem Interview verrät.

Seit Beginn des Kalenderjahres 2023 hat Zeqiri bereits sechs Treffer markiert. Seine Form ist derzeit überragend. Der 24-Jährige ist vorläufig bis Saisonende von Brighton & Hove Albion an den FCB ausgeliehen. Die Bebbi verfügen anschliessend über eine Kaufoption für den Angreifer.

Und Zeqiri macht im Interview mit «CH Media» keinen Hehl daraus, dass er sich einen langfristigen Verbleib am Rheinknie vorstellen kann. «Wer weiss das schon. Bis jetzt haben wir noch nicht darüber gesprochen. Ich bin offen für alle Optionen. Wenn mich der FCB behalten will und das Angebot stimmt, noch so gerne. Doch das schauen wir am Ende der Saison an.»

Zeqiri fügt an: «Vielleicht wird im Hintergrund schon diskutiert. Aber das interessiert mich im Moment nicht. Ich will Leistung bringen.​» Vorerst gilt sein Fokus ganz auf seinem Einsatz auf dem Rasen.

psc 10 März, 2023 15:13