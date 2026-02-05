Ex-FCB-Coach Thorsten Fink sagt dem belgischen Rekordmeister ab

Thorsten Fink hätte offenbar die Gelegenheit gehabt in den belgischen Klubfussball zurückzukehren, wo er bereits zwei Vereine trainierte. Dem RSC Anderlecht hat der frühere Basler Trainer allerdings abgesagt.

Dies berichtet zumindest der belgische Transferexperte Sacha Tavolieri. Demnach erachtet der 58-Jährige den aktuellen Zeitpunkt nicht als den richtigen, um in Anderlecht einzusteigen. Der Rekordmeister (34 Titel) belegt derzeit nur den vierten Platz und hat auf Tabellenführer Royale Union Saint-Gilloise bereits 13 Punkte Rückstand. Der Klub hat am vergangenen Wochenende mit der Entlassung von Besnik Hasi reagiert und sucht nun einen Nachfolger.

Fink begann die Saison noch als Trainer des KRC Genk, musste dort allerdings Mitte Dezember seine Koffer packen. Zwischen 2009 und 2011 coachte er den FC Basel, später war er in der Schweiz auch bei den Grasshoppers tätig.