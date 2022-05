Fabian Schär spricht über Rückkehr zum FC Basel

Vor fast exakt einem Monat hat Fabian Schär seinen Vertrag bei Newcastle United verlängert. Das Herz des Nati-Verteidigers hängt aber noch immer am FC Basel. Eine Rückkehr zum Karriereausklang würde er deshalb keineswegs ausschlagen.

Vor einigen Wochen zeichnete Fabian Schär bei Newcastle United einen neuen Vertrag gegen, der ihn für zunächst zwei weitere Jahre an den umstrittenen Klub aus der Premier League bindet. Wie es dann mit fast 33 Jahren weitergeht, lässt er Stand heute offen.

“Ich bin kein Mensch, der sich langfristige Ziele setzt. Ich bin sehr glücklich, dass ich jetzt noch ein paar Jahre hier bleiben darf”, sagt Schär im Gespräch mit “20 Minuten”. Beim FC Basel ist dem heute 69-fachen Schweizer Nationalspieler einst der Durchbruch im professionellen Fussball gelungen.

Zwischen 2012 und 2015 absolvierte er am Rheinknie stationiert insgesamt 114 Pflichtspiele – so viele wie für keinen anderen Klub in seiner Karriere. Über die TSG Hoffenheim und Deportivo La Coruna ging es 2018 nach Newcastle.

Zum Ausklang seiner Karriere kann sich Schär sehr gut vorstellen, zu seinem fussballerischen Ursprung zurückzukehren: “Ich habe immer gesagt, es wäre schön, dann nochmals zum FC Basel zurückzukehren. Aber im Fussball kommt es oft anders, als man denkt.”

28 Mai, 2022