Der FC Basel erklärt seine Transferoffensive am Deadline Day

Der FC Basel geht auf die Transferoffensive in diesem Sommer und insbesondere am Deadline Day ein, wo für das Profiteam noch einmal vier neue Spieler geholt wurden.

In einem Video auf der Webseite bezieht Kaderplaner Philipp Kaufmann Stellung. Darin betont er, dass es sich bei den Wechseln um keine Schnellschüsse handle. Vielmehr habe man die Spieler schon länger im Visier gehabt. Wichtig sei die Qualifikation für die Conference League gewesen, die gewisse Mittel garantiert. Man wolle den Fans etwas bieten und sei deshalb auch auf ein starkes Kader angewiesen. “Wir wollen mit den Spielern, die wir geholt haben, begeisternden Fussball spielen, wir wollen Leute ins Stadion bringen und Saisonkarten verkaufen. Dazu brauchen wir eine gute Mannschaft”, erklärt Kaufmann.

Finanziell würde man das ganze stemmen können und sich “nie in eine schwierige Lage bringen”. Mit den “neuen Elementen” in der Mannschaft sei man für die drei Wettbewerbe gewappnet, in denen man noch vertreten ist, führt der FCB-Verantwortliche aus.

Die Erklärung von Kaufmann in voller Länge:

⁉️ 4 Transfers am #DeadlineDay 🚀 Doch wie kann der FCB dies finanzieren? Kaderplaner Philipp Kaufmann beantwortet die drängendsten Fragen 🎬#FCBasel1893 #MirSinBasel #rotblaulive pic.twitter.com/p8lefLW3EP — FC Basel 1893 (@FCBasel1893) September 2, 2021

psc 3 September, 2021 10:15