Der FC Basel schreibt für 2021 erneut einen Millionenverlust

Der FC Basel hat am Mittwoch den Geschäftsbericht für das Jahr 2021 veröffentlicht. Erneut schreibt der Super League-Klub einen dicken Verlust.

Insgesamt beläuft sich dieser für die FC Basel AG auf 14,4 Millionen Franken, wie Finanzchef Mirko Brudermann verkündet. Immerhin konnte das Minus im Vergleich zum Vorjahr um 28 Prozent gesenkt werden. Der Verein ist weiterhin daran, insbesondere auf der Ausgabenseite drastische Einsparungen vorzunehmen, was sich etwa an den Spielergehältern manifestiert, die im Vergleich zur Ära Bernhard Burgener deutlich tiefer ausfallen. Der Besitzerwechsel hin zu David Degen hat formell erst am 11. Mai des vergangenen Jahres stattgefunden. Für die ersten Monate des Geschäftsjahrs 2021 war also noch die vorherige Führung im Amt.

Entlastung für 2022 ist in Sicht. Einerseits erhöhen sich die Zuschauereinnahmen wieder deutlich, da Corona-Beschränkungen wegfallen, ausserdem wurden mit den Verkäufen von Edon Zhegrova und Arthur Cabral bereits grosse Transfererlöse erzielt.

