FCB-Transferziel Jean-Philippe Mateta startet in der Premier League voll durch

Der französische Angreifer Jean-Philippe Mateta galt im Januar als potentieller Cabra-Nachfolger beim FC Basel. Premier Ligist Crystal Palace verhinderte einen Abgang des 24-Jährigen allerdings und übernahm die einstige Leihgabe sogar vollständig von Mainz 05. Eine richtige Entscheidung, wie sich inzwischen zeigt.

Mateta dreht in der Premier League in der Rückrunde nämlich voll auf. Der Franzose spielt unter Palace-Coach Patrick Vieira inzwischen eine wichtige Rolle und hat den Sprung zum Stammspieler geschafft. In den letzten fünf Ligaspielen hat er gleich drei Treffer markiert. Die 11 Mio. Euro Ablöse, die die Londoner für ihn hinlegten, zahlen sich aus.

“Die Energie, die Jean-Philippe Mateta in die Mannschaft einbringt, ermöglicht es den Spielern hinter ihm, das Gleiche zu tun”, wird der Angreifer von Vieiria nach dem 3:0-Sieg gegen Arsenal am Montagabend gelobt: “Er zwingt die Spieler hinter ihm, ihm zu folgen. Er ist ein grossartiger Spieler. Viele Leute werden über sein Tor sprechen, aber die Leidenschaft und die Arbeitsleistung, die er jeden Tag zeigt, sind ein grosses Plus für die Mannschaft.”

Der FCB hat im Winter schliesslich Fedor Chalov und Adam Szalai verpflichtet. Mateta lag nicht in Reichweite.

psc 5 April, 2022 16:42