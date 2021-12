Feuerzeugwurf, verschossener Penalty, dominante Berner, aber kein Sieger im Spitzenkampf

Ein ereignisreicher Spitzenkampf zwischen den Young Boys und dem FC Basel geht im Stadion Wankdorf mit einer Punkteteilung aus. Die Teams trennen sich 1:1, wobei das Resultat den Gästen schmeichelt..

In der Partie ist bereits vor Anpfiff Feuer drin: Die Basler Muttenzerkurve reist nach Bern, obwohl sie da keinen Zulass zum Stadion hat. Mehrere Dutzend FCB-Fans zünden auf dem Berner Bahnhofplatz Pyros, reisen dann aber rund eine Stunde vor Anpfiff zurück in die Heimat und erscheinen nicht im Stadion.

Dort hat es also nur Berner Fans. Und auch auf dem Platz scheinen zuerst nur die YB-Profis zu stehen: In den ersten 30 Minuten macht das Heimteam enorm Druck und geht durch Meschick Elia folgerichtig auch in Führung. Aus dem Nichts fällt in der 37. Minute nach einer Einzelleistung durch Liam Miller der Ausgleich. Beim Torjubel wird Pajtim Kasami von einem Feuerzeug, das von den Rängen geworfen wird, getroffen. Ein Vorfall, der Folgen haben wird. Kasami kann zum Glück weiterspielen.

Auch in der zweiten Halbzeit drücken die Berner und haben in der 55. Minute sogar eine Topchance für die erneute Führung: Der an diesem Abend glücklos agierende Moumi Ngamaleu scheitert aber an FCB-Keeper Heinz Lindner.

Letztlich teilen sich die Teams nach aufregenden und engagierten 90 Minuten die Punkte. Die Berner können ihr deutliches Chancenplus nicht in einen Sieg ummünzen. Ein Profiteur des Remis ist Tabellenführer FC Zürich, der nun bei gleicher Anzahl von Spielen fünf Punkte vor den Bebbi und sogar sieben Zähler vor Meister YB liegt.

Beim Team von David Wagner spitzt sich die Personalsituation weiter zu: Wilfried Kanga muss im Laufe der Partie wegen einer Bänderverletzung am rechten Fuss ausgewechselt werden. Mittelfeldspieler Vincent Sierro wird am Wochenende gegen Lugano wegen einer Gelbsperre fehlen.

psc 15 Dezember, 2021 22:29