FCB-Coach Heiko Vogel nach sensationellem Sieg: «Eine unglaubliche Willensleistung»

FCB-Coach Heiko Vogel ist über den Auftritt seiner Mannschaft beim sensationellen 2:1-Sieg in Florenz begeistert. Gleichzeitig betont er, dass im Hinblick auf eine Final-Qualifikation in der Conference League noch längst keine Entscheidung gefallen sei.

«Wir müssen demütig bleiben», betont Vogel nach der Partie: «Heute ist keine Entscheidung gefallen. Es ist ein Halbfinale und es wird bis zum Schluss spannend bleiben. Aber ich freue mich riesig.»

In der kommenden Woche darf der FCB vor einem höchstwahrscheinlich ausverkauften St. Jakob-Park ins Rückspiel steigen. Schon in Florenz habe es eine «grandiose Stimmung» gegeben, führt Vogel aus. Letztlich ging für die Mannschaft alles auf, vor allem in der Schlussphase: «Dass die Jungs dann das 2:1 machen, ist nicht in Worte zu fassen. Ich glaube, das spiegelt die ganze Kampagne wider. Ich freue mich für die Jungs.»

Der FCB-Trainer spricht von einer «unglaublichen physischen Leistung» und einer «Willensleistung». Ein erster Schritt für die Teilnahme am Final in Prag am 7. Juni sei gemacht, aber entschieden wie gesagt noch nichts.

psc 12 Mai, 2023 09:42