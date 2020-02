Kindheitstraum: Zambrano zu den Boca Juniors

Carlos Zambrano ist zurück in Südamerika. Der ehemalige Profi des FC Basel quittiert seinen Dienst bei Dynamo Kiew und schliesst sich per sofort den Boca Juniors an.

Zwei Jahre war Carlos Zambrano offiziell Spieler von Dynamo Kiew. Zwei Jahre, in denen der Verteidiger kein einziges Pflichtspiel für die Ukrainer absolvierte. Hinter die mehr als durchwachsene Phase macht er nun einen Haken.

Zambrano heuert sich mit sofortiger Wirkung bei den Boca Juniors aus Buenos Aires an. “Vor ein paar Tagen war ich in Argentinien, damit alles so schnell wie möglich geklärt wird – und zum Glück wurde heute alles unter Dach und Fach gebracht”, sagte Zambrano während seiner Vorstellung.

In Argentiniens Hauptstadt erhält der Defensivspieler einen Vertrag bis Ende 2022. Während seiner unglücklichen Zeit in Kiew, wurde Zambrano für eine Saison zum FC Basel verliehen. Die Bebbi wollten den 30-Jährigen sogar fest verpflichten, das Gesuch scheiterte allerdings.

“Für mich geht mit diesem Wechsel ein Kindheitstraum in Erfüllung”, freute sich Zambrano über seine neue fussballerische Heimat. Dem Vernehmen nach fliesst eine Ablösesumme in Höhe von 1,5 Millionen Euro.

aoe 1 Februar, 2020 10:25