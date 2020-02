Kreuzbandriss bei Luca Zuffi

Schocknachricht für den FC Basel: Mittelfeldspieler Luca Zuffi erlitt einen Kreuzbandriss.

Geschehen ist es am vergangenen Samstag bei der 0:1-Heimniederlage der Bebbi gegen den FC Thun. Luca Zuffi zog sich nach Klubangaben einen Riss am vorderen Kreuzband im rechten Knie zu und wird in den kommenden Tagen operiert. Zuffi fällt mehrere Monate aus und wird in dieser Spielzeit nicht mehr zum Einsatz kommen.

🏥 Luca Zuffi hat sich beim Spiel gegen den @fcthun_official einen Kreuzbandriss im rechten Knie zugezogen. Luca, wir wünschen dir gute Besserung und viel Kraft auf dem Weg zurück auf den Platz 🙏🏼 #FCBasel1893 #zämmestark #rotblaulive pic.twitter.com/kL6FUpUUp0 — FC Basel 1893 (@FCBasel1893) February 17, 2020

psc 17 Februar, 2020 11:29