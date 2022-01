Perfekt: Der FCB schnappt sich Köln-Verteidiger Noah Katterbach

Der FC Basel bestätigt den Zuzug des deutschen Verteidigers Noah Katterbach.

Der 20-Jährige wird zunächst bis Jahresende vom 1. FC Köln ausgeliehen. Die Bebbi verfügen zudem über eine Kaufoption für den Linksverteidiger. In der aktuellen Saison war der deutsche U21-Nationalspieler in Köln etwas aussen vor und kam vor allem in der zweiten Mannschaft zum Einsatz. Nun will er seine Karriere in der Super League neu ankurbeln.

Köln gibt zusätzlich auch noch den Abgang von Innenverteidiger Jorge Meré in Richtung Mexiko (CF America) bekannt.

psc 18 Januar, 2022 16:22