Reise nach Kasachstan wird für den FCB zur Tortur

Für den FC Basel steht am Donnerstag (16 Uhr) das Rückspiel der Conference-League-Quali an. Die Reise nach Kasachstan wird für den FCB jedoch zur Tortur.

Der FC Basel muss in der Conference-League-Quali gegen Tobol einen 1:3-Rückstand aus dem Hinspiel wettmachen. Die Vorbereitungen der Bebbi erweisen sich allerdings als widrig. Eigentlich wollten die Basler den 4000 Kilometer langen Trip am Dienstagmittag starten. Geplant war die Ankunft in Kasachstan um Mitternacht. Ein technisches Problem am Flieger sorgte aber dafür, dass der Abflug auf den Abend verlegt wurde.

Doch am Nachmittag kam das nächste Problem auf. "Aufgrund von Reparaturarbeiten bei einem der Cockpit-Fenster des Charterflugzeugs, welche umfassender waren als von der Airline heute Morgen eingeschätzt, sowie den noch nötigen Tests vor der Wiederinbetriebnahme ist ein Abflug heute Dienstag nicht mehr möglich", so der FC Basel in einer Stellungnahme. Der FCB nimmt am Mittwoch den nächsten Anlauf. Wann genau, ist noch unklar.

adk 2 August, 2023 10:33