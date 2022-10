Schock beim FCB: Torschütze Darian Males verletzt sich am Knie

Grosses Pech beim FC Basel: Stürmer Darian Males verletzt sich beim Conference League-Spiel bei Slovan Bratislava möglicherweise schwer am Knie.

Der 19-Jährige bringt die Bebbi in der 29. Minute durch einen Penalty in Front. Nur knapp 15 Minuten später sieht die Welt für den Youngster allerdings ganz anders aus: Bei einem Zweikampf wird er von einem Gegenspieler am linken Knie getroffen und sackt sofort mit schmerzverzerrtem Gesicht zu Boden. Die herbeieilenden Ärzte des FCB zeigen sofort an, dass Males nicht weiterspielen kann. Gestützt vor ihnen und unter Tränen verlässt der Angreifer das Spielfeld. Wie gravierend die Verletzung des U21-Nationalstürmers sind, müssen Untersuchungen zeigen.

Update: Die medizinische Abteilung des FCB kann zur Pause der Partie glücklicherweise leichte Entwarnung geben. Es soll sich um keine schwerwiegende Verletzung handeln. Offenbar ist ein Nerv oberhalb des Knies betroffen, was sehr schmerzhaft ist, aber keinen langwierigen Ausfall zur Folge hätte.

psc 13 Oktober, 2022 19:35