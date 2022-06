Wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, nähert sich der RSC Anderlecht dem 19-jährigen Angreifer an. Demnach steht eine neuerliche Leihe mit Kaufoption im Raum. Der neue Anderlecht-Trainer Felice Mazzù hat dem Deal bereits zugestimmt und auch Inter scheint einverstanden zu sein.

Der FC Basel interessierte sich dafür, Esposito eine weitere Saison auszuleihen. Dazu wird es aller Voraussicht nach nicht kommen. Die Bebbi haben sich inzwischen aber bereits anderweitig verstärkt – in der Offensive alleine mit vier Neuzugängen, darunter dem Schweizer Shooting Star Zeki Amdouni oder dem französischen Mittelstürmer Jean-Kévin Augustine.

Anderlecht are closing on deal to sign former Basel striker Sebastiano Esposito on loan with buy option from Inter, new manager Mazzú approved the deal. 🇮🇹🇧🇪 #transfers

There’s nothing decided for Lucien Agoumé. No agreement with Italian clubs despite rumours, it’s still open.

