Viererpack: Cabral trifft weiter am Laufmeter

FCB-Torjäger Arthur Cabral präsentiert sich weiterhin in Topform: In der Super League trifft er beim 5:1-Sieg gegen Servette gleich vierfach.

Der 23-jährige Brasilianer ist nicht aufzuhalten und macht weiterhin sehr viel Werbung in eigener Sache. Ob ihn der FC Basel in dieser Transferperiode noch halten kann, werden die nächsten drei Wochen zeigen. Das Interesse an ihm dürfte nach den jüngsten Leistungen jedenfalls gestiegen und sicher nicht gesunken sein.

Neben dem FCB gewinnen am Super League-Sonntag auch der FC Zürich (auswärts 3:1 gegen Luzern) und der FC Lugano (ebenfalls auswärts 2:1 gegen St. Gallen).

